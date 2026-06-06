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Регион
5 июня, 21:47

Медведев: Пашинян пытается устранить всех конкурентов на выборах в Армении

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается снять всех конкурентов на выборах. Такое мнение выразил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в социальной сети X.

По словам Медведева, при таком сценарии сами выборы нельзя считать легитимными. Он также заявил, что подобные действия не прощают даже на Западе.

«Пашинян обосрался и теперь пытается выбить из игры всех своих соперников на выборах. Такие выборы, разумеется, не будут считаться легитимными. Даже Вашингтон и Брюссель не прощают такого», — написал Медведев.

За два дня до выборов сторонник Пашиняна на фургоне протаранил митинг оппозиции
За два дня до выборов сторонник Пашиняна на фургоне протаранил митинг оппозиции

Ранее Пашинян на митинге в центре Еревана потребовал от правоохранительных органов быстро отправлять в тюрьму участников схем по подкупу избирателей и фальсификации голосования. Он заявил, что говорит не как премьер, а как гражданин Армении. Пашинян потребовал, чтобы всех причастных к таким нарушениям, без исключения, помещали в тюрьмы «в течение часов». Также он вновь связал своих политических оппонентов с интересами иностранных государств. Митинг прошёл на площади Республики за два дня до парламентских выборов.

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Антон Голыбин
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