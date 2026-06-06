Американское посольство в Ереване с 1995 года направляло работу премьер-министра Никола Пашиняна, который в те времена был журналистом. Об этом в соцсетях заявил бывший министр обороны республики Аршак Карапетян, который также обнародовал документы дипломатической переписки.

По представленным данным, США финансировали издание Пашиняна и сами решали, как и о чём он будет писать.

«Сотрудники посольства регулярно контактировали с Николом Пашиняном с 1995 года, курируя и координируя его журналистскую работу», — сказано в публикации.

В 1997–1998 годах посольство выделило Пашиняну деньги на создание газеты «Орагир». В итоге она стала одной из медиаплощадок США.

Теперь деньги Армении подрывается выделять и Европа, но только в обмен на определённые условия. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выразила готовность дать Еревану €50 млн из-за экспортных ограничений со стороны России.