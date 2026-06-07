Выборы в Армении начались со скандала: председателей избиркомов увели в наручниках в ночи

В Армении открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах. Они начали работу в 8:00 по местному времени, а завершится голосование в 20:00. Предварительные результаты ожидаются уже в понедельник.

В борьбе за места в парламенте участвуют 18 партий и блоков. Главными соперниками считаются правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна и оппозиционный блок «Сильная Армения» Самвела Карапетяна.

Наблюдение за ходом голосования ведут международные миссии, в том числе представители СНГ. Генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий сообщил, что после закрытия участков наблюдатели подведут итоги работы и подготовят предварительное заключение.

При этом старт избирательной кампании оказался омрачён скандалом: по словам главы ЦИК Армении, минувшей ночью правоохранительные органы задержали двух председателей и одного секретаря участковых избирательных комиссий. Обстоятельства произошедшего выясняются.

При этом прибывающим в Армению из России на выборы решено вручать повестки. Глава Минобороны Сурен Папикян заявил, что у приехавших на родину военнообязанных есть долг перед страной.