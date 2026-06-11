«Нам больше нечего делать»: Пашинян ответил, как Армения отреагирует на исключение из ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван примет к сведению возможное решение стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) об исключении республики из блока. По его словам, если участники ОДКБ примут такое решение, Армения будет вынуждена его учесть.

«Я знаю, что есть механизм исключения из ОДКБ, он действует. Если страны-участницы примут решение исключить Армению, мы вынуждены будем принять это решение во внимание», — сказал Пашинян, трансляция доступна на YouTube-канале Armenpress.

Пашинян также отметил, что в случае исключения Армении из организации, ей не останется иного выхода.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о риске исключении Армении из ОДКБ из-за долгов по взносам. Речь идёт о статье 20. Она позволяет приостанавливать отдельные права страны-должника: например, ограничить выдвижение её граждан на квотные должности и лишить права голоса в органах организации до полного погашения задолженности.