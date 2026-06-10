Лавров заявил о риске исключении Армении из ОДКБ из-за долгов по взносам

ОДКБ может применить к Армении ограничения из-за неуплаты членских взносов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел организации. По его словам, Ереван уже два года не погашает задолженность перед бюджетом ОДКБ.

Лавров напомнил, что 7 июня глава МИД Армении Арарат Мирзоян, отвечая на вопрос об отношениях с организацией, заявил: «Мы взносы не платим, потому что попросту не участвуем». После этого, как сообщил российский министр, было решено задействовать соответствующую статью Устава ОДКБ.

Речь идёт о статье 20. Она позволяет приостанавливать отдельные права страны-должника: например, ограничить выдвижение её граждан на квотные должности и лишить права голоса в органах организации до полного погашения задолженности.

Если государство продолжит не выполнять положения Устава и решения органов ОДКБ, Совет коллективной безопасности может пойти дальше — приостановить его участие в работе организации или рассмотреть вопрос об исключении. Такое решение принимается уже без учёта голоса этой страны. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван выйдет из ОДКБ, если сочтёт это необходимым.