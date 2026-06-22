Пять человек стали жертвами ракетной атаки ВСУ на Воронеж

В результате ракетной атаки ВСУ на Воронеж погибли пять человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Мы понесли сегодня крайне тяжёлые потери. В результате ракетной атаки на город погибли пять человек. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой», — написал Гусев в Telegram-канале.

Наибольший ущерб нанесён промышленному предприятию в левобережной части Воронежа, где возник пожар. Открытое горение было локализовано к 16:30. Сейчас пожар полностью потушен, однако работы по разбору завалов продолжаются. Специалисты Роспотребнадзора провели замеры воздуха — превышений по опасным веществам не выявлено.

Кроме того, обломки, упавшие с ракет, повредили фасады и окна 10 многоквартирных домов. В частном секторе пострадали шесть домов, где главным образом повреждены крыши. Также поступило около 50 заявлений о повреждении автомобилей.

По словам губернатора, всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Согласно ранее установленным правилам, семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей, а тем, кто получил серьёзные травмы — по 300 тысяч рублей.

Атака на Воронеж была совершена 22 июня. В результате налёта повреждения получили производственное строение, фасады и оконные блоки нескольких многоэтажных жилых домов, пострадал также частный автотранспорт. Силы ПВО уничтожили несколько воздушных целей. Среди тех, кому потребовалась медицинская помощь, есть люди, чьё состояние оценивается как крайне тяжёлое. Губернатор Гусев распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации на ряде улиц Железнодорожного района.