В Воронеже организовали выездной приём для пострадавших при атаке ВСУ

Прокуратура Воронежской области развернула выездной приём для помощи жителям, пострадавшим в результате атаки ВСУ. О деталях организации работы рассказали в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

«Приём будет проходить 22 и 23 июня 2026 года в прокуратуре Железнодорожного района города Воронежа по адресу: ул. Зои Космодемьянской, 15», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что работа с населением началась без промедлений. Районный прокурор Юрий Болдырев вместе с подчинёнными выехал на место чрезвычайного происшествия, где пообщался с жителями близлежащих домов. Сотрудники на месте дали людям необходимые правовые разъяснения и консультации.

Атака на Воронеж была совершена 22 июня. В результате налёта повреждения получили производственное строение, фасады и оконные блоки нескольких многоэтажных жилых домов, пострадал также частный автотранспорт. Силы ПВО уничтожили несколько воздушных целей. По предварительным данным, травмы получили три человека. Среди тех, кому потребовалась медицинская помощь, есть люди, чьё состояние оценивается как крайне тяжёлое. Губернатор Александр Гусев распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации на ряде улиц Железнодорожного района.