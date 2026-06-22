В результате удара ВСУ по Воронежу есть пострадавшие в крайне тяжёлом состоянии

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале, что среди пострадавших при ударе ВСУ по Воронежу есть люди в крайне тяжёлом состоянии. Точное число пострадавших пока уточняется.

«К сожалению, есть пострадавшие, в том числе в крайне тяжёлом состоянии», — написал он.

22 июня Воронеж подвергся атаке беспилотников. Повреждены производственное здание, фасады и окна многоэтажек, а также автомобили. Системы ПВО сбили несколько целей. Предварительно, пострадали три человека. Губернатор ввёл режим ЧС на ряде улиц Железнодорожного района для устранения последствий.