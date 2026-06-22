Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июня, 13:25

В результате удара ВСУ по Воронежу есть пострадавшие в крайне тяжёлом состоянии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале, что среди пострадавших при ударе ВСУ по Воронежу есть люди в крайне тяжёлом состоянии. Точное число пострадавших пока уточняется.

«К сожалению, есть пострадавшие, в том числе в крайне тяжёлом состоянии», — написал он.

В Воронеже изменили схему движения транспорта после атаки ВСУ
В Воронеже изменили схему движения транспорта после атаки ВСУ

22 июня Воронеж подвергся атаке беспилотников. Повреждены производственное здание, фасады и окна многоэтажек, а также автомобили. Системы ПВО сбили несколько целей. Предварительно, пострадали три человека. Губернатор ввёл режим ЧС на ряде улиц Железнодорожного района для устранения последствий.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar