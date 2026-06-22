Ракетная опасность объявлена в 14 регионах России

Режим ракетной опасности ввели сразу в нескольких центральных и поволжских субъектах России. Сигналы поступили в течение часа с небольшим.

Власти Орловской, Воронежской, Тульской, Липецкой, Калужской, Пензенской, Самарской, Тамбовской, Саратовской и Оренбургской областей, а также Чувашии, Ульяновской области, Татарстана и Удмуртии сообщили о запуске системы оповещения.

Губернаторы и МЧС рекомендовали жителям укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — коридорах, ванных комнатах или кладовых. На улице предлагалось быстро зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг. Граждан призвали не подходить к окнам и не пользоваться лифтами.

В некоторых регионах запустили SMS-рассылки, уведомления в официальных каналах и по телевидению. Сигнал «Ракетная опасность» прозвучал примерно с 11:20 по московскому времени.

Пока отбой тревоги не объявляли. Жителям рекомендуют оставаться в укрытиях и следить за обновлениями от региональных властей.

Напомним, что утром 22 июня Воронеж атаковали крылатые ракеты Storm Shadow. Жители города слышали взрывы в разных районах. Сейчас на местах работают экстренные службы. Власти уточняют информацию о пострадавших и разрушениях.