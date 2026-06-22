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22 июня, 05:39

Аэропорты Внуково и Домодедово работают с ограничениями

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В работе московских аэропортов Внуково и Домодедово произошли временные изменения. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, в воздушном пространстве над данными авиагаванями введены ограничения на использование пространства.

Согласно официальному заявлению ведомства, в настоящее время отправка и прием воздушных судов осуществляются строго по согласованию с уполномоченными органами. Данное решение продиктовано необходимостью обеспечения безопасности полетов.

В Росавиации предупредили пассажиров о возможных корректировках в расписании рейсов. Путешественникам рекомендуется следить за обновлениями на официальных табло аэропортов и уточнять информацию у авиакомпаний.

Число сбитых беспилотников над Москвой выросло до 58
Число сбитых беспилотников над Москвой выросло до 58

Тем временем силы противовоздушной обороны минувшей ночью 22 июня нейтрализовали 301 украинский БПЛА самолётного типа. География перехватов охватила приграничные и центральные регионы. Аппараты ликвидировали над Смоленской, Брянской, Белгородской, Тверской областями, Калужской, Тульской, Московской, Курской и Воронежской областями.

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Оксана Попова
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