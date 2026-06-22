Аэропорты Внуково и Домодедово работают с ограничениями

В работе московских аэропортов Внуково и Домодедово произошли временные изменения. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, в воздушном пространстве над данными авиагаванями введены ограничения на использование пространства.

Согласно официальному заявлению ведомства, в настоящее время отправка и прием воздушных судов осуществляются строго по согласованию с уполномоченными органами. Данное решение продиктовано необходимостью обеспечения безопасности полетов.

В Росавиации предупредили пассажиров о возможных корректировках в расписании рейсов. Путешественникам рекомендуется следить за обновлениями на официальных табло аэропортов и уточнять информацию у авиакомпаний.

Тем временем силы противовоздушной обороны минувшей ночью 22 июня нейтрализовали 301 украинский БПЛА самолётного типа. География перехватов охватила приграничные и центральные регионы. Аппараты ликвидировали над Смоленской, Брянской, Белгородской, Тверской областями, Калужской, Тульской, Московской, Курской и Воронежской областями.