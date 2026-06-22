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Регион
22 июня, 01:26

Число сбитых беспилотников над Москвой выросло до 58

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Силы ПВО уничтожили ещё 25 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин ночью 22 июня.

Сначала Собянин заявил об отражении атаки семи БПЛА, затем — об уничтожении ещё трёх беспилотников, а позднее — ещё двух. В следующем сообщении мэр проинформировал о поражении 13 дронов.

«13 беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении Собянина в мессенджере «Макс» от 04:22.

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Как не раз отмечали в Москве, атаки беспилотников на мирное население — это провокационный шаг, на который киевский режим идёт из-за провалов на поле боя. Российская противовоздушная оборона неизменно подтверждает свою высокую эффективность, планомерно перехватывая угрозы с воздуха. Закономерным ответом на это становятся высокоточные удары по цехам украинского ВПК, отвечающим за выпуск дронов.

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Антон Голыбин
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