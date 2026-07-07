Саммит НАТО в Анкаре 7–8 июля: встреча Трампа и Зеленского и разговор с Путиным

Саммит НАТО 2026 года проходит в Анкаре 7 и 8 июля. Действующий президент США Дональд Трамп 7 июля должен встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а 8 июля — провести переговоры с Владимиром Зеленским. После этой встречи американский лидер, как ожидается, вновь свяжется с президентом России Владимиром Путиным. Точное время возможного разговора Трампа и Путина пока не объявлено.

Главные мероприятия саммита НАТО проходят в президентском комплексе Бештепе. Лидеры 32 стран альянса обсуждают оборонные расходы, производство вооружений, поддержку Украины и дальнейшую роль США в обеспечении безопасности Европы. Основное заседание глав государств и правительств назначено на 8 июля.

Главное к этому часу:

саммит НАТО проходит в Анкаре 7–8 июля;

первая встреча Трампа после прибытия запланирована с Эрдоганом;

переговоры Трампа и Зеленского состоятся 8 июля;

после разговора с Зеленским Трамп может вновь связаться с Путиным;

подтверждённого времени звонка Трампа Путину пока нет.

Когда и где проходит саммит НАТО 2026 года

Саммит НАТО проходит 7 и 8 июля 2026 года в Анкаре. Встречу принимает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Основной площадкой стал президентский комплекс Бештепе.

Это 36-я встреча лидеров стран Североатлантического альянса. В Анкару приглашены главы государств и правительств всех 32 стран НАТО, а также представители государств-партнёров и международных организаций.

Саммит должен подвести промежуточные итоги выполнения решений, принятых в 2025 году в Гааге. Среди основных тем — увеличение оборонных расходов, расширение производства вооружений и продолжение поддержки Украины.

Расписание саммита НАТО на 7 июля

Первый день саммита посвящён форуму оборонной промышленности, двусторонним переговорам и рабочим ужинам.

Основные мероприятия 7 июля по времени Анкары:

10:00–12:30 — заявления НАТО, стран альянса и оборонных компаний на Форуме оборонной промышленности;

12:45 — выступление генерального секретаря НАТО Марка Рютте;

14:00 — заявления Марка Рютте и Владимира Зеленского;

17:00–19:00 — встреча министров иностранных дел НАТО с представителями Бахрейна, Кувейта, Катара и ОАЭ;

18:30–22:00 — приём и ужин глав государств и правительств;

19:45–21:45 — рабочий ужин Совета Украина — НАТО на уровне министров иностранных дел;

20:15–22:15 — рабочий ужин министров обороны стран НАТО.

Официальная программа может меняться по ходу мероприятия. Все часы указаны по местному времени Турции — UTC+3.

Когда состоится встреча Трампа и Эрдогана

Дональд Трамп должен встретиться с Реджепом Тайипом Эрдоганом 7 июля, после прибытия американского президента в Анкару. По данным Reuters, переговоры с хозяином саммита станут первой двусторонней встречей Трампа во время поездки. Точное время публично не называется.

Турецкая сторона сообщила, что президенты намерены обсудить отношения между США и Турцией, оборонное сотрудничество, торговлю, инвестиции, а также региональные и международные вопросы.

Одной из возможных тем станет возвращение Турции к программе американских истребителей F-35. Окончательного решения по этому вопросу до начала переговоров не объявлялось.

Расписание саммита НАТО на 8 июля

Основное заседание лидеров альянса пройдёт во второй день саммита.

08:00 — заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте;

08:15–09:45 — заявления глав государств и правительств стран НАТО;

10:45–11:10 — официальная церемония встречи и совместное фотографирование;

11:15–14:00 — заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств;

15:00 — итоговая пресс-конференция генерального секретаря НАТО;

после 15:30 — возможные отдельные пресс-конференции лидеров стран альянса.

По итогам основного заседания ожидается совместное заявление участников саммита. Первые окончательные решения должны стать известны во второй половине дня 8 июля.

Когда встретятся Трамп и Зеленский

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского запланирована на среду, 8 июля, на полях саммита НАТО в Анкаре. Точное время переговоров пока официально не раскрыто.

Представитель американской администрации сообщил, что целью встречи станет новая попытка продвинуться к завершению конфликта на Украине. Накануне поездки в Турцию Трамп заявил, что урегулирование, по его мнению, может быть ближе, чем кажется.

Ожидается, что Трамп и Зеленский обсудят возможные условия дальнейших переговоров, позиции Москвы и Киева, военную помощь Украине и поставки систем противовоздушной обороны.

При этом сам факт встречи не означает, что стороны уже подготовили согласованный мирный план. Информация о конкретных договорённостях появится после переговоров или заявлений участников.

Когда Трамп поговорит с Путиным

Новый разговор Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться после встречи Трампа с Зеленским 8 июля либо вскоре после завершения саммита НАТО.

Представитель администрации США сообщил Reuters, что Трамп, вероятно, свяжется с Путиным после переговоров с Зеленским. В Кремле подтвердили, что лидеры договорились продолжить контакты «в ближайшее время», но конкретную дату звонка не назвали.

Таким образом, на вопрос, когда Трамп поговорит с Путиным, пока можно ответить следующим образом: разговор ожидается после переговоров Трампа и Зеленского, однако официально подтверждённого времени нет.

Предыдущий телефонный разговор Трампа и Путина состоялся 4 июля и продолжался около 85 минут. После него американский президент также поговорил с Зеленским.

О чём будут говорить Трамп и Зеленский

Центральной темой станет поиск возможного пути к завершению конфликта на Украине. Американская сторона характеризует предстоящие переговоры как попытку вновь запустить дипломатический процесс.

Среди вероятных тем встречи:

дальнейшие контакты США с Россией и Украиной;

возможные условия прекращения боевых действий;

поставки Украине систем ПВО;

объёмы военной помощи со стороны стран НАТО;

гарантии безопасности и возможный формат новых переговоров.

Официальная повестка встречи полностью не опубликована. Поэтому конкретные параметры возможного соглашения, сроки прекращения огня или место следующих переговоров пока остаются неизвестными.

Какие решения могут принять на саммите НАТО

Увеличение оборонных расходов

Страны НАТО должны отчитаться о выполнении обязательств по увеличению расходов на оборону. В 2025 году европейские участники альянса и Канада нарастили основные оборонные инвестиции на $139 миллиардов.

На саммите планируется обсудить, как превратить дополнительные расходы в реальные военные возможности: вооружение, технику, системы ПВО, боеприпасы и расширение производственных мощностей.

Новые контракты на вооружение

На Форуме оборонной промышленности страны альянса намерены объявить о крупных соглашениях и проектах в области противовоздушной обороны, ракетных систем, разведки, беспилотников и военной авиации.

Поддержка Украины

НАТО намерено подтвердить продолжение поддержки Украины. При этом всё большую часть расходов берут на себя европейские страны и Канада.

Украина не является членом НАТО, поэтому Владимир Зеленский не участвует в основном заседании Североатлантического совета на равных с лидерами стран альянса. Однако он приглашён на отдельные мероприятия и двусторонние встречи.

Будущее американских войск в Европе

Европейские страны также ждут разъяснений о дальнейших планах США в отношении военного присутствия в Европе. Пентагон проводит пересмотр численности и размещения американских сил, а Вашингтон требует от европейских союзников большей самостоятельности в вопросах обороны.

Будет ли Путин участвовать в саммите НАТО

Владимир Путин в саммите НАТО в Анкаре не участвует. Россия не входит в альянс и не приглашена на встречу.

Тем не менее Россия и конфликт на Украине станут одними из центральных тем саммита. Кроме того, после встречи с Зеленским Трамп может провести новый телефонный разговор с Путиным.

Где смотреть саммит НАТО онлайн

Открытые мероприятия саммита транслируются на официальных ресурсах НАТО. В прямом эфире можно посмотреть выступления на Форуме оборонной промышленности, заявления Марка Рютте и Зеленского, церемонию встречи лидеров, начало основного заседания и итоговую пресс-конференцию.

Трансляции доступны на сайте НАТО, в аккаунте NATO Press в X и на YouTube-канале NATO News.

Переговоры Трампа с Эрдоганом и Зеленским, вероятнее всего, полностью показывать не будут. По их итогам ожидаются заявления, фотографии и комментарии участников.

Когда станут известны итоги саммита НАТО

Основные итоги саммита ожидаются 8 июля после 14:00, когда завершится заседание Североатлантического совета.

На 15:00 назначена пресс-конференция Марка Рютте. После 15:30 собственные пресс-конференции могут провести руководители отдельных стран.

Информация о результатах встречи Трампа и Зеленского, а также о возможном разговоре Трампа с Путиным может появиться отдельно — во второй половине 8 июля или уже после завершения саммита.

Главное о саммите НАТО в Анкаре

Саммит НАТО проходит в Анкаре 7–8 июля 2026 года. В первый день Дональд Трамп должен встретиться с Реджепом Тайипом Эрдоганом. На 8 июля назначены основное заседание лидеров НАТО и переговоры Трампа с Владимиром Зеленским.

После встречи с Зеленским американский президент, как ожидается, вновь свяжется с Владимиром Путиным. Точное время разговора пока не подтверждено.

Главными темами саммита станут оборонные расходы, производство вооружений, поддержка Украины, будущее американского военного присутствия в Европе и дальнейшие попытки урегулировать конфликт на Украине.

FAQ

Когда проходит саммит НАТО 2026 года?

Саммит проходит 7 и 8 июля 2026 года.

Где проходит саммит НАТО?

В Анкаре, в президентском комплексе Бештепе.

Когда встретятся Трамп и Зеленский?

Встреча запланирована на 8 июля. Точное время не объявлено.

Когда Трамп поговорит с Путиным?

Разговор возможен после встречи Трампа с Зеленским или после завершения саммита. Официальной даты пока нет.

Когда состоится встреча Трампа и Эрдогана?

Переговоры ожидаются 7 июля после прибытия Трампа в Анкару.

Когда завершится саммит НАТО?

Основная программа завершится 8 июля. Итоговая пресс-конференция Марка Рютте начнётся в 15:00.