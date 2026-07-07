Эрдоган лично встретил Трампа у трапа самолёта в аэропорту Анкары
Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Türkiye Cumhurbaşkanı - President of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично встретил американского лидера Дональда Трампа в аэропорту Анкары перед началом саммита НАТО. Обычно турецкий политик не принимает иностранных руководителей у трапа самолёта, но в этот раз решил сделать исключение.
Видео © Канцелярия президента Турции (Türkiye Cumhurbaşkanı - President of Türkiye)
Президентский борт Трампа приземлился в столице Турции, после чего Эрдоган поприветствовал его прямо там. Затем главы государств вместе направились в здание терминала, где их встречу транслировали ведущие турецкие телеканалы. Трамп отправится в президентский комплекс Бештепе, где запланированы переговоры с Эрдоганом. Вечером американский лидер примет участие в ужине с главами стран НАТО, который станет началом саммита альянса в Анкаре.
Ранее не сообщалось, что Эрдоган сам отправится в аэропорт для встречи американского коллеги. Обычно подобные мероприятия поручают другим представителям турецких властей.
Кстати, Владимир Зеленский тоже посетит ужин с главами стран НАТО, однако выступить на заседаниях ему на этот раз не позволили. Американские СМИ допускают, что встреча украинского политика с Трампом может провалиться, поскольку он не знает, чего ждать от президента США на этот раз.
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