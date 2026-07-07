Эрдоган лично встретил Трампа у трапа самолёта в аэропорту Анкары

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично встретил американского лидера Дональда Трампа в аэропорту Анкары перед началом саммита НАТО. Обычно турецкий политик не принимает иностранных руководителей у трапа самолёта, но в этот раз решил сделать исключение.

Видео © Канцелярия президента Турции (Türkiye Cumhurbaşkanı - President of Türkiye)

Президентский борт Трампа приземлился в столице Турции, после чего Эрдоган поприветствовал его прямо там. Затем главы государств вместе направились в здание терминала, где их встречу транслировали ведущие турецкие телеканалы. Трамп отправится в президентский комплекс Бештепе, где запланированы переговоры с Эрдоганом. Вечером американский лидер примет участие в ужине с главами стран НАТО, который станет началом саммита альянса в Анкаре.

Ранее не сообщалось, что Эрдоган сам отправится в аэропорт для встречи американского коллеги. Обычно подобные мероприятия поручают другим представителям турецких властей.