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Регион
7 июля, 11:25

В Госдуме раскрыли, чего ждать России от саммита НАТО в Анкаре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

России нужно внимательно отслеживать заявления и решения саммита НАТО в Анкаре, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, альянс рассматривает Москву как угрозу, поэтому любые обсуждения внутри блока напрямую касаются российской безопасности. На этом фоне РФ необходимо действовать решительнее в зоне СВО, а также укреплять армию.

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«Во-вторых, нужно укреплять наши Вооружённые силы, чтобы к тому моменту, когда они соберутся напасть, мы были во всеоружии и могли отразить агрессию на любом стратегическом направлении и в любых условиях обстановки», — отметил собеседник RTVI.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, призвал дождаться конкретных решений саммита, прежде чем давать оценки. При этом он подчеркнул, что Россия рассматривает НАТО как долгосрочную угрозу и будет исходить из реальных действий альянса.

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Напомним, 7-8 июля в Анкаре впервые за 22 года проходит саммит НАТО. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва будет внимательно отслеживать ход саммита и его возможные итоги.

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Борис Эльфанд
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