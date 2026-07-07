CNN: В НАТО боятся скандала на саммите из-за дурного расположения духа Трампа

Западные чиновники опасаются скандала на саммите НАТО в Анкаре из-за плохого расположения духа президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

«В ходе тревожных кулуарных разговоров на прошедшей неделе многие чиновники признались: они не уверены в том, что мероприятие пройдёт гладко, учитывая скверное настроение американского лидера», — говорится в публикации.

Заседания в турецкой столице пройдут 7–8 июля. Белый дом подтвердил, что на полях форума в Анкаре запланирована встреча Трампа с киевским главарём Владимиром Зеленским. Представители американской администрации пока не комментируют сообщения о настроении президента.