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7 июля, 10:01

CNN: В НАТО боятся скандала на саммите из-за дурного расположения духа Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Западные чиновники опасаются скандала на саммите НАТО в Анкаре из-за плохого расположения духа президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

«В ходе тревожных кулуарных разговоров на прошедшей неделе многие чиновники признались: они не уверены в том, что мероприятие пройдёт гладко, учитывая скверное настроение американского лидера», — говорится в публикации.

Заседания в турецкой столице пройдут 7–8 июля. Белый дом подтвердил, что на полях форума в Анкаре запланирована встреча Трампа с киевским главарём Владимиром Зеленским. Представители американской администрации пока не комментируют сообщения о настроении президента.

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Ранее американское агентство сообщало, что встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях саммита НАТО в Анкаре может оказаться провальной из-за непредсказуемости президента США. Украине и Зеленскому уделят меньше внимания на саммите, хотя Белый дом подтвердил их встречу. Зеленскому не дадут слова на саммите из-за Дональда Трампа, а обсуждение поддержки Украины может осложниться напряжённостью между Киевом и Варшавой, которая сохраняется после скандала с чествованием нацистов.

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Анастасия Никонорова
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