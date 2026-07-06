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6 июля, 08:18

The Telegraph: Зеленскому не дадут слова на саммите НАТО в Анкаре из-за Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимиру Зеленскому и украинской теме будет уделено куда меньше внимания на предстоящем саммите НАТО в Анкаре. Украинскому политику также не дадут выступить там во время главной части, а всё из-за президента США Дональда Трампа. Подробности узнал The Telegraph.

«Большую проблему для Зеленского создают сообщения о том, что он не примет участия в основной программе саммита и не выступит, как в предыдущие годы, с яркой речью перед лидерами стран НАТО», — говорится в публикации.

По данным издания, альянс решил не выносить Зеленского и украинский вопрос на первый план на предстоящем мероприятии, опасаясь вызвать недовольство американского лидера Дональда Трампа. Журналисты отмечают, что обсуждение дальнейшей поддержки Киева может также повлиять напряжённость в отношениях между Украиной и Польшей, которые всё ещё не смогли опомниться и помириться после скандала с чествованием нацистов.

Саммит НАТО пройдёт в Анкаре 7–8 июля. Накануне в Брюсселе представители стран альянса провели подготовительную встречу, где, в частности, обсуждался проект итоговой декларации. Ранее глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран заявил, что саммит НАТО в Анкаре станет одной из главных площадок для обсуждения угроз евроатлантической безопасности, оборонных расходов и украинского вопроса. Основное заседание под председательством турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана запланировано на 8 июля. За день до этого пройдут официальные приёмы и двусторонние переговоры.

Трамп намерен поговорить с Путиным после встречи с Зеленским на саммите НАТО
Трамп намерен поговорить с Путиным после встречи с Зеленским на саммите НАТО

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