Трамп намерен поговорить с Путиным после встречи с Зеленским на саммите НАТО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Американский президент Дональд Трамп может провести очередной разговор с российским лидером Владимиром Путиным после встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Турции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.
Хозяин Белого дома намерен встретиться с Зеленским в среду, 8 июля. Он намерен обсудить возможные варианты завершения конфликта. По словам источника, «ситуация на поле боя явно зашла в тупик», а Трамп ощущает, что настало время положить конец.
«Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Трамп, вероятно, продолжит переговоры с Путиным после разговора с Зеленским», — говорится в статье.
Напомним, Путин провёл последний телефонный разговор с Трампом 5 июля. В ходе беседы лидеры также обратились к историческим событиям, связывающим две страны, включая сотрудничество в годы Второй мировой войны. Президент России поздравил Дональда Трампа с 250-летием независимости США. В телеграмме он выразил надежду, что улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном будет выгодно для обеих стран и всего мира.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.