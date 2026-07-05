CNN: Трамп проведёт встречу с Зеленским на саммите НАТО в Турции

Телеканал CNN сообщает, что на полях саммита НАТО президент США Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским. Уточняется, что американский лидер проведёт двустороннюю встречу с главой киевского режима.

Также планируется отдельный разговор с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Сам саммит НАТО пройд`т в турецкой Анкаре. Мероприятие запланировано на 7 и 8 июля.

Ранее Life.ru писал о темах, которые планируют поднять на саммите НАТО. Среди них — угрозы для Европы и дальнейшая судьба Украины.