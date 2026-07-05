Рютте назвал главные проблемы НАТО перед саммитом в Анкаре

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал перегруженность оборонных заводов украинским конфликтом и нехватку возможностей для набора и обучения солдат двумя главными проблемами альянса. Своим видением он поделился в интервью газете The Wall Street Journal.

По словам генсека, преодоление этих трудностей станет ключевой темой предстоящего саммита в Анкаре. Рютте заявил, что в настоящее время финансовые потоки в альянсе налажены, оборонно-промышленная база наращивает выпуск продукции и темпы действительно ускоряются.

Издание приводит следующие цифры: в прошлом году неамериканские члены блока увеличили военные траты на 20%, до 574 миллиардов долларов. Германия нарастила расходы на 24%, до 114 миллиардов, а к 2029 году планирует выйти на 180 миллиардов. Рютте признал, что альянс практически достигает предела освоения выделяемых средств, поскольку только у американских подрядчиков размещены заказы примерно на 300 миллиардов долларов.

Параллельно со встречей лидеров в Анкаре пройдёт отраслевой форум, где производители вооружений и чиновники обсудят расширение производства. Ожидается подписание контрактов и соглашений о совместном выпуске продукции на миллиарды долларов.

Рютте также отметил, что альянсу следует извлечь уроки из украинского опыта, в первую очередь в создании гибкой оборонной индустрии. Наибольших успехов Киев, по его оценке, добился в беспилотной сфере.

Ранее Марк Рютте заявил, что НАТО необходимо продолжать военную поддержку Киева ради усиления его переговорных позиций. Он пояснил, что главная задача блока заключается в том, чтобы Украина подошла к моменту гипотетического диалога в максимально сильном положении. Он отметил, что в последнее время Вооружённые силы Украины добились определённых успехов.