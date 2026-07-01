Генсек НАТО поставил перед Украиной непосильную цель ради Путина

НАТО обязано поддерживать Украину, чтобы к моменту начала гипотетических переговоров с Москвой Киев подошёл в максимально сильной позиции. Об этом генсек Североатлантического альянса Марк Рютте сказал в интервью Financial Times.

По словам Рютте, ВСУ в последнее время ВСУ добились «некоторых успехов» на фронте, но это не значит, что Россия охотно пойдёт на диалог.

«То, что мы можем сделать, это поддерживать Украину в этой борьбе и убедиться, что она будет как можно сильнее, когда эти переговоры начнутся в один прекрасный день. [Глава РФ Владимир] Путин должен решить, хочет он приехать или нет», — пояснил он.

Ранее Марк Рютте заявил, что НАТО считает Россию долгосрочной угрозой, отметив, что РФ направляет на оборону более 40% бюджета. Также он указал, что для Европы опасен союз между Москвой, Пекином и Пхеньяном, объединяющий в себе высокие технологии в военной сфере, реальный боевой опыт и ядерное оружие.