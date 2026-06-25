Рютте: Россия останется угрозой для НАТО в долгосрочной перспективе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс рассматривает Россию как долгосрочную угрозу своей безопасности. С таким заявлением он выступил во время мероприятия в Атлантическом совете.

По словам Рютте, Россия направляет более 40% государственного бюджета на оборонные расходы. Он также отметил, что помимо Москвы обеспокоенность у НАТО вызывают действия других государств, которые продолжают наращивать военный потенциал.

Глава альянса заявил, что Китай активно модернизирует вооружённые силы, расширяет ядерные возможности и инвестирует в развитие военных технологий. Кроме того, он указал на продолжение реализации ядерной программы КНДР и предположил, что Пхеньян получает дополнительный военный опыт благодаря поддержке России в конфликте на Украине.

Рютте также выразил мнение, что сотрудничество между Россией, Китаем и Северной Кореей усиливает потенциальные риски для стран НАТО.

Ранее Рютте заявил, что альянс ждёт крупнейшая трансформация за всю историю. Основой для строительства «НАТО 3.0» станут вывод части сил США из Европы и передача новых военных полномочий странам ЕС.