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Регион
25 июня, 20:51

Рютте: Россия останется угрозой для НАТО в долгосрочной перспективе

Марк Рютте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Марк Рютте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс рассматривает Россию как долгосрочную угрозу своей безопасности. С таким заявлением он выступил во время мероприятия в Атлантическом совете.

По словам Рютте, Россия направляет более 40% государственного бюджета на оборонные расходы. Он также отметил, что помимо Москвы обеспокоенность у НАТО вызывают действия других государств, которые продолжают наращивать военный потенциал.

Глава альянса заявил, что Китай активно модернизирует вооружённые силы, расширяет ядерные возможности и инвестирует в развитие военных технологий. Кроме того, он указал на продолжение реализации ядерной программы КНДР и предположил, что Пхеньян получает дополнительный военный опыт благодаря поддержке России в конфликте на Украине.

Рютте также выразил мнение, что сотрудничество между Россией, Китаем и Северной Кореей усиливает потенциальные риски для стран НАТО.

Рютте: Нужно нарастить производство ВПК в НАТО по обе стороны Атлантики
Рютте: Нужно нарастить производство ВПК в НАТО по обе стороны Атлантики

Ранее Рютте заявил, что альянс ждёт крупнейшая трансформация за всю историю. Основой для строительства «НАТО 3.0» станут вывод части сил США из Европы и передача новых военных полномочий странам ЕС.

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Артём Гапоненко
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