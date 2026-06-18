«Колоссальная трансформация»: Рютте объявил о создании альянса 3.0 на фоне вывода войск США из Европы
Рютте анонсировал крупнейшую трансформацию и строительство «НАТО 3.0»
Марк Рютте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orange Pictures
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс ждёт крупнейшая трансформация за всю историю. По его словам, основой для строительства «НАТО 3.0» станут вывод части сил США из Европы и передача новых военных полномочий странам Евросоюза.
«НАТО проходит через колоссальную трансформацию, возможно, самую большую трансформацию в своей истории. Мы должны построить НАТО 3.0», — сказал Рютте на пресс-конференции по итогам встречи глав оборонных ведомств стран блока.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США продолжат выводить свои боевые силы из Европы, а участие Вашингтона в альянсе будет зависеть от вклада европейцев в оборону. Рютте отметил, что европейцы уже прилагают «огромные усилия»: в 2025 году страны НАТО в Европе и Канада потратили на оборону на 139 миллиардов долларов больше, чем годом ранее.
До этого Рютте заявил, что сокращение американского военного контингента в Европе начнётся немедленно. По его словам, союзники знали о предстоящем решении Вашингтона, а США вынуждены распределять силы между несколькими регионами и не хотят распылять ресурсы. Он подтвердил, что изменения в структуре сил НАТО начнутся сразу, но масштаб сокращения и страны, которых оно затронет, в сообщении не уточняются.
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