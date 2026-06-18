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Регион
18 июня, 08:56

США начинают сокращать войска в Европе: Рютте объяснил, что будет с защитой НАТО

Рютте заявил о немедленном сокращении войск США в Европе

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Сокращение американского военного контингента в Европе начнётся немедленно. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По его словам, союзники знали о предстоящем решении Вашингтона. США вынуждены распределять силы между несколькими регионами и не хотят распылять ресурсы.

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«США должны действовать на многих театрах и не должны распылять свои ресурсы», — сказал Рютте.

Он подтвердил, что изменения в структуре сил НАТО начнутся сразу. При этом масштаб сокращения и страны, которых оно затронет, в приведённом сообщении не уточняются.

Генсек альянса выразил надежду, что при возникновении военного конфликта Вашингтон продолжит выполнять обязательства перед партнёрами.

Рютте напомнил о пятой статье Североатлантического договора, согласно которой нападение на одного участника блока рассматривается как атака на всех.

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Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал НАТО «улицей с односторонним движением». Он призвал европейских союзников активнее участвовать в обеспечении общей безопасности.

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Марина Фещенко
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