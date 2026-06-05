Заслуженный военный лётчик, генерал-майор авиации Владимир Попов отметил, что военно-политическая обстановка вокруг России не улучшается и требует решительных мер. Подлость со стороны многих государств проявляется во всё более агрессивной форме, подчеркнул он.

Финляндия официально признала, что её разведка не только знала о вражеских беспилотниках, атаковавших 3 июня Ленинградскую область, но и сопровождала их. Для этого применялись два самолёта-шпиона AWACS.

По последним данным, натовцы не просто сопровождали пуски, но и прописывали полётные задания в искусственный интеллект Palantir. Особую роль в этой провокации сыграла литовская лаборатория радиоэлектронной разведки и борьбы на аэродромном комплексе в Шяуляе.

«На Западе нашу миролюбивую риторику не понимают. Заявления [генсека НАТО Марка] Рютте, [канцлера ФРГ Фридриха] Мерца и остальных — издёвка над нашей неуверенностью. Наше сидение на двух стульях воспринимают за слабость, отсюда и нагнетание обстановки», — высказался эксперт в комментарии сайту MK.ru.

По его мнению, необходимо жёстко реагировать на провокации. Попов предложил уничтожать беспилотники, запущенные из Прибалтики, не дожидаясь пересечения границы, а также поставить на дежурство корабли в Финском заливе.

«В ближайшие два месяца надо будет нанести пару ударов по полигону в Эстонии или Латвии и «закосить» пару диверсионно-разведывательных групп, которые там готовятся. Рёв, конечно, со всех сторон обеспечен, но в чувство они точно будут приведены», — заявил генерал-майор.

Он также поддержал мнение коллег о необходимости уничтожать символы киевского режима на Банковой.

«Пусть потом ходят и любуются руинами», — подытожил он.

Напомним, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, комментируя недавний налёт дронов на Санкт-Петербург, заявил, что ВС страны были готовы уничтожить украинские беспилотники в случае пересечения ими воздушных рубежей республики. По словам главы ведомства, из-за угрозы в районах Порвоо и Лаппеэнранты вводились ограничения на авиасообщение и судоходство, а финские силы находились в полной боеготовности, получив предварительную информацию о возможной атаке.