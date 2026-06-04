«Смогли предвидеть»: В Финляндии высказались о дронах, летевших на Петербург
В Финляндии заявили о готовности сбить дроны при нарушении границы
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Финские военные были готовы уничтожить украинские беспилотники, направлявшиеся в сторону Санкт-Петербурга, если бы те пересекли воздушную границу страны. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, комментируя недавнюю атаку дронов на северную столицу России.
«В результате были введены некоторые ограничения на воздушное и морское сообщение в районе Порвоо и Лаппеэнранты, и наши силы находились в боевой готовности», — сказал он.
Хяккянен отметил, что подразделения находились в состоянии повышенной готовности и были готовы оперативно реагировать на развитие ситуации. По его утверждению, информация о возможной атаке поступила заранее. Это позволило подготовить план действий на случай изменения маршрута беспилотников.
«Мы не раскрываем подробностей о том, какую разведывательную систему мы использовали, но мы смогли предвидеть эту ситуацию и за одну ночь обеспечили достаточную готовность», — заключил он.
Напомним, что вчера утром, 3 июня, Санкт-Петербург оказался целью массированной атаки беспилотников. Удары пришлись по объектам инфраструктуры, расположенным в Кронштадтском, Кировском и Красносельском районах. Аппараты двигались в сторону Ленинградской области через Финский залив, предположительно со стороны государств Балтии.
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