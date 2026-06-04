Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала прокомментировал атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Санкт-Петербург. По его мнению, она не имела военного смысла.

«Принесёт ли эта атака какие-либо изменения? Вызовет ли какие-нибудь перемены политики России? Я бы сказал: нет», — отметил эксперт.

По словам Меркуриса, киевский режим пошёл на такой шаг только ради двух целей. Первая — привлечь внимание западных СМИ. Вторая — отвлечь украинское население от нарастающих внутренних проблем.