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23 июня, 23:02

Рютте: Нужно нарастить производство ВПК в НАТО по обе стороны Атлантики

Марк Рютте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orange Pictures

Марк Рютте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orange Pictures

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал увеличить объёмы производства оборонной промышленности и пополнить арсеналы стран альянса по обе стороны Атлантического океана. Заявление прозвучало в интервью телеканалу Fox News. По его словам, президент США Дональд Трамп работает над законодательством для облегчения совместной работы компаний.

Рютте отметил, что Трамп побуждает всех членов НАТО увеличивать военные расходы и наращивать оборонное производство. Генсек также сообщил, что в среду американский лидер встретится с крупными оборонными компаниями США.

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«Он работает над законодательством в сфере оборонных закупок, чтобы облегчить возможность совместной работы компаний для наращивания производства, поскольку нам нужно пополнить наши арсеналы по обе стороны Атлантики», — сказал Рютте в интервью телеканалу Fox News.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев предупредил о риске непреднамеренных инцидентов из-за интенсивной военной активности НАТО у российских границ. Дипломат отметил, что Германия форсирует перевооружение, а канцлер Фридрих Мерц провозгласил приоритетом превращение бундесвера в сильнейшую армию Европы.

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Антон Голыбин
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