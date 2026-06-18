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18 июня, 14:31

«Будут учить воевать против России»: Захарова — об учениях Армении и НАТО

Захарова: Раньше нельзя было представить, что армян будут учить воевать с РФ

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Военнослужащих из Армении будут учить вести боевые действия с Россией, когда-то такое невозможно было себе вообразить. Так прокомментировала совместные учения Еревана и НАТО официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе своего брифинга.

«Ни для кого не секрет, что в ходе такого рода тренировок именно наша страна позиционируется как вероятный противник. Армянских военных будут учить воевать против России. Когда-то такое нельзя было даже себе вообразить», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что сейчас на территории России поживает огромное число этнических армян, которые не намерены «делить сердце напополам» и всегда будут воспрнимать обе страны как общее историко-культурное пространство.

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Как сообщалось, с 17 по 25 июня в Армении проходят военные учения Eagle Partner-2026. Мероприятие проводится в рамках подготовки армянских миротворцев к участию в неких «международных операциях». В учениях задействованы силы Армении (250 военнослужащих миротворческой бригады), США (сухопутные войска в Европе и Африке, а также Национальная гвардия штата Канзас – 58 человек), Франции (24 военнослужащих) и Греции (11 военнослужащих).

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Татьяна Миссуми
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