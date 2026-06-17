Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о своей цели нейтрализовать политическое влияние оппозиционных сил, ассоциируемых с экс-президентом Робертом Кочаряном, а также с предпринимателями Самвелом Карапетяном и Гагиком Царукяном. В своём обращении он также предложил тем, кто не поддерживает его политический курс, инициировать революцию и сменить правительство.

Пашинян аргументировал свою позицию тем, что его оппоненты отвергают предложенную им «архитектуру мира», что, по его словам, создаёт серьёзные риски для безопасности страны и способствует формированию антиармянской коалиции среди соседних государств.

«Любая угроза будущему детей должна быть уничтожена на корню. У этих угроз есть имена», — сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте. По его словам, этими угрозами являются силы Роберта Кочаряна, Самвела Карапетяна и Гагика Царукяна.

Он также обратился к сторонникам утверждений о фальсификации парламентских выборов 7 июня с призывом выйти на улицы. Пашинян заявил, что если те, кто считает выборы нечестными, выйдут на площадь, то их там встретят те, чьи голоса, по его словам, были искажены посредством «шпионских сетей и взяток». В таком случае он обещал возглавить этих людей, предрекая, что это будет не «бархатная» революция, основанная на любви и справедливости, а подлинное народное восстание.

Вокруг премьера Армении Никола Пашиняна полыхает новый скандал. И это не выборы. Экс-министр обороны страны Аршак Карапетян опубликовал документы о том, как Пашинян в молодости исполнял за деньги поручения Посольства США. Причём даже у дипломатов он вызывал презрение.