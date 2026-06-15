ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Хам, генерал и флюгер: Тройка клоунов Пашиняна, которые загоняют Армению в ЕС

Оглавление
Ален Симонян: лучше жевать, чем говорить
Коррупция и вилла генерала Мелконяна
Айк Конджорян: флюгер и коррупция

Партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна получила большинство в парламенте Армении. Её самые высокопоставленные представители огрызаются на Россию, некоторые сваливаются в откровенную русофобию. Что о них известно?

14 июня, 21:20
«Гибридная война против нас»: Симонян, Мелконян и Ко решили порвать с Россией любой ценой. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Krugliak, © Gemini Nano Banana, © ТАСС / Михаил Синицын, © ТАСС / Александр Рюмин

«Гибридная война против нас»: Симонян, Мелконян и Ко решили порвать с Россией любой ценой. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Krugliak, © Gemini Nano Banana, © ТАСС / Михаил Синицын, © ТАСС / Александр Рюмин

Ален Симонян: лучше жевать, чем говорить

Ален Симонян — член правления «Гражданского договора» и спикер Национального собрания Армении. После победы партии на выборах он дал напыщенное популистское интервью иноагентскому «Дождю». Естественно, с подколками в адрес нашей страны. Когда он говорил, было отчетливо видно, что у него что-то за щекой. Словно журналисты застали его врасплох за употреблением жевательного табака.

— Я думаю, что соседи (Россия. — Прим. ред.) будут продолжать пытаться давить на нас, что на самом деле не хорошо. Я не советую этого делать, потому что это будет иметь обратную реакцию у братского народа Армении. Они этого как-то не понимают. Менять свободу страны на клубнику мы не будем. Цена свободы не может быть клубникой, баклажаном или огурцами, бравировал Симонян.

Ален Симонян. Фото © ТАСС / Михаил Синицын

Ален Симонян. Фото © ТАСС / Михаил Синицын

Среди сторонников Пашиняна именно Ален Симонян исполняет роль антироссийского хама. Его специализация — дипломатические скандалы. Он обвинил Россию в ведении гибридной войны против Армении. МИД РФ обозвал «каким-то ведомством», Марию Захарову «какой-то секретаршей», российских миротворцев «бездельниками», Белоруссию «губернией».

Ален Симонян подписан на всех основных российских иноагентов.

Симоняну 46 лет, родился в Ереване, по образованию юрист-политолог. Биография у него очень странная. Таких встретишь разве что в окружении главы киевского режима Зеленского из «Квартала 95». До того как стать политиком, Симонян профессионально играл в КВН, снимался в сериалах и организовывал открытый клуб «Мафия Сицилии». Также был секретарём канцелярии районного суда и кадровиком в банке, теле- и радиоведущим, музыкальным продюсером и главредом медиагруппы. В 2013 году он выступил соучредителем партии «Гражданский договор», с 2018 года заседает в нацсобрании.

Ален Симонян с дочкой друга, которая младше его на 20 лет. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alensimonyan

Ален Симонян с дочкой друга, которая младше его на 20 лет. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alensimonyan

Репутация у Алена Симоняна сомнительная. Его обвиняли в подаче декларации с ложными данными, сокрытии кроссовера Range Rover, трёхэтажного особняка у парка Джрвеж и пентхауса в элитной новостройке на улице Екмаляна. Такое добро потянет на миллион долларов.

Брат Алена Роберт Симонян недавно угодил в коррупционный скандал. Он владел компанией «Евроасфальт», которая взяла гостендеры, получила у правительства Армении 343 миллиона долларов и разорилась.

Симоняна не назвать семьянином. Он развёлся с женой, оставив на неё трёх малолетних детей. Сейчас политик встречается с длинноногой моделью Анельей Губрян, которая младше его на 20 лет. По слухам, она якобы дочь его друга и уже родила.

Коррупция и вилла генерала Мелконяна

Симонян не единственный, кто строит политическую карьеру на русофобии и критике России.

«Мы России нужны больше, чем Россия нам!» — самонадеянно утверждает депутат от «Гражданского договора» Гурген Мелконян.

— Россия ведёт нас за нос. Они всегда думали, что мы их рабы. Та же история произошла 100 лет назад. Не нужно ли нам искать другие пути? Этот путь — в ЕС, куда нас, конечно, примут, выдаёт классику Мелконян.

Ещё он обвинял неких «российских агентов» в организации теракта против себя. Также он угрожал, что если президент России прилетит в Армению, то его арестуют. Впрочем, коллеги тут же дезавуировали заявление Мелконяна.

Члены партии «Гражданский договор» Сергей Багратян и Гурген Мелконян (слева направо). Фото © ТАСС / EPA / STR

Члены партии «Гражданский договор» Сергей Багратян и Гурген Мелконян (слева направо). Фото © ТАСС / EPA / STR

Гургену Мелконяну 69 лет, родом из села Моллалы, служил в Советской армии, высшее образование получил в сельскохозяйственном институте Ростова-на-Дону, работал в айкашенском молочном комплексе.

В 1988 году Мелконян примкнул к так называемому Карабахскому движению. После развала СССР сделал карьеру в Особом полке МВД Армении, дослужившись там до главнокомандующего. Позднее стал замминистра обороны республики по тылу и получил генерал-лейтенанта. В 2008 году его уволили после серии коррупционных скандалов. Он надолго ушёл в небытие, пока не был реабилитирован при Николе Пашиняне. Только теперь Мелконян называет себя не Гурген, а Гагик.

Мелконян всегда занимался тылом. Ходят слухи, что он очень богат, но умело скрывает своё имущество. Он пользовался средиземноморской виллой в ереванском квартале Ной, у его дочери незаконно построенная усадьба на берегу озера Севан, также есть информация, что родня бывшего армянского генерала владеет гостиницами в Краснодарском крае и апартаментами в ОАЭ.

Интересная деталь: сын Мелконяна Арман недавно был освобождён от должности главы изолятора СНБ УИУ «Ереван-Кентрон».

Айк Конджорян: флюгер и коррупция

Руководитель фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян считает, что Армения должна в десять раз увеличить усилия по укреплению мира и разблокированию границ с соседями. Вот только под соседями он имеет в виду Турцию, Азербайджан, и даже США. Россия же у него, наоборот, «угроза суверенитету».

Айк Конджорян. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Айк Конджорян. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

— Посмотрите на мир, на эту бурю, которая бушует в мире, и на Армению, которая укрепляет мир, начинает торговлю с Азербайджаном, вступает в новую фазу нормализации отношений с Турцией, работает над реализацией «Маршрута Трампа». Это яркие примеры укрепления нашего суверенитета, и, конечно, сейчас снова звучат угрозы нашему суверенитету, сказал депутат, прозрачно намекая на Россию.

Ещё Конджорян является соавтором новой конституции Армении, где не будет претензий на Карабах и ссылок на геноцид армян со стороны Османской империи.

Айку Конджоряну 39 лет. Он из Чаренцавана. Был преподавателем истории в Ереванском госуниверситете, потом его взяли политическим обозревателем на ТВ. Получив первую известность, сам пошёл в политику. Все эксперты отмечают партийную бесприципность Конджоряна. Вступил в «Либерально-демократический союз Армении», перешёл в «Просвещённую Армению», когда та пошла на дно, переметнулся к «Гражданскому договору». Впрочем, в партии Пашиняна он пришёлся ко двору. Ему уже пророчат место спикера нового армянского парламента.

Конджорян тоже вляпывался в коррупционные скандалы. Его обвиняют в том, что он приобрёл особняк напротив Посольства Беларуси в селе Ариндж и в полтора раза занизил стоимость в декларации. Есть вопросы и к его жене. Как он стал депутатом, её карьера резко пошла в гору. Сейчас она директор национального почтового оператора Армении, владеющая тремя квартирами в Ереване.

«Истеричен, жаден, необязателен»: Как Пашинян за 500 долларов продавал душу Посольству США
«Истеричен, жаден, необязателен»: Как Пашинян за 500 долларов продавал душу Посольству США
BannerImage
Авторы
Пётр Егоров
Пётр Егоров
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!