Хам, генерал и флюгер: Тройка клоунов Пашиняна, которые загоняют Армению в ЕС Оглавление Ален Симонян: лучше жевать, чем говорить Коррупция и вилла генерала Мелконяна Айк Конджорян: флюгер и коррупция Партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна получила большинство в парламенте Армении. Её самые высокопоставленные представители огрызаются на Россию, некоторые сваливаются в откровенную русофобию. Что о них известно? 14 июня, 21:20 «Гибридная война против нас»: Симонян, Мелконян и Ко решили порвать с Россией любой ценой. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Krugliak, © Gemini Nano Banana, © ТАСС / Михаил Синицын, © ТАСС / Александр Рюмин

Ален Симонян: лучше жевать, чем говорить

Ален Симонян — член правления «Гражданского договора» и спикер Национального собрания Армении. После победы партии на выборах он дал напыщенное популистское интервью иноагентскому «Дождю». Естественно, с подколками в адрес нашей страны. Когда он говорил, было отчетливо видно, что у него что-то за щекой. Словно журналисты застали его врасплох за употреблением жевательного табака.

— Я думаю, что соседи (Россия. — Прим. ред.) будут продолжать пытаться давить на нас, что на самом деле не хорошо. Я не советую этого делать, потому что это будет иметь обратную реакцию у братского народа Армении. Они этого как-то не понимают. Менять свободу страны на клубнику мы не будем. Цена свободы не может быть клубникой, баклажаном или огурцами, — бравировал Симонян.

Ален Симонян. Фото © ТАСС / Михаил Синицын

Среди сторонников Пашиняна именно Ален Симонян исполняет роль антироссийского хама. Его специализация — дипломатические скандалы. Он обвинил Россию в ведении гибридной войны против Армении. МИД РФ обозвал «каким-то ведомством», Марию Захарову «какой-то секретаршей», российских миротворцев «бездельниками», Белоруссию «губернией».

Ален Симонян подписан на всех основных российских иноагентов.

Симоняну 46 лет, родился в Ереване, по образованию юрист-политолог. Биография у него очень странная. Таких встретишь разве что в окружении главы киевского режима Зеленского из «Квартала 95». До того как стать политиком, Симонян профессионально играл в КВН, снимался в сериалах и организовывал открытый клуб «Мафия Сицилии». Также был секретарём канцелярии районного суда и кадровиком в банке, теле- и радиоведущим, музыкальным продюсером и главредом медиагруппы. В 2013 году он выступил соучредителем партии «Гражданский договор», с 2018 года заседает в нацсобрании.

Ален Симонян с дочкой друга, которая младше его на 20 лет. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alensimonyan

Репутация у Алена Симоняна сомнительная. Его обвиняли в подаче декларации с ложными данными, сокрытии кроссовера Range Rover, трёхэтажного особняка у парка Джрвеж и пентхауса в элитной новостройке на улице Екмаляна. Такое добро потянет на миллион долларов.

Брат Алена Роберт Симонян недавно угодил в коррупционный скандал. Он владел компанией «Евроасфальт», которая взяла гостендеры, получила у правительства Армении 343 миллиона долларов и разорилась.

Симоняна не назвать семьянином. Он развёлся с женой, оставив на неё трёх малолетних детей. Сейчас политик встречается с длинноногой моделью Анельей Губрян, которая младше его на 20 лет. По слухам, она якобы дочь его друга и уже родила.

Коррупция и вилла генерала Мелконяна

Симонян не единственный, кто строит политическую карьеру на русофобии и критике России.

«Мы России нужны больше, чем Россия нам!» — самонадеянно утверждает депутат от «Гражданского договора» Гурген Мелконян.

— Россия ведёт нас за нос. Они всегда думали, что мы их рабы. Та же история произошла 100 лет назад. Не нужно ли нам искать другие пути? Этот путь — в ЕС, куда нас, конечно, примут, — выдаёт классику Мелконян.

Ещё он обвинял неких «российских агентов» в организации теракта против себя. Также он угрожал, что если президент России прилетит в Армению, то его арестуют. Впрочем, коллеги тут же дезавуировали заявление Мелконяна.

Члены партии «Гражданский договор» Сергей Багратян и Гурген Мелконян (слева направо). Фото © ТАСС / EPA / STR

Гургену Мелконяну 69 лет, родом из села Моллалы, служил в Советской армии, высшее образование получил в сельскохозяйственном институте Ростова-на-Дону, работал в айкашенском молочном комплексе.

В 1988 году Мелконян примкнул к так называемому Карабахскому движению. После развала СССР сделал карьеру в Особом полке МВД Армении, дослужившись там до главнокомандующего. Позднее стал замминистра обороны республики по тылу и получил генерал-лейтенанта. В 2008 году его уволили после серии коррупционных скандалов. Он надолго ушёл в небытие, пока не был реабилитирован при Николе Пашиняне. Только теперь Мелконян называет себя не Гурген, а Гагик.

Мелконян всегда занимался тылом. Ходят слухи, что он очень богат, но умело скрывает своё имущество. Он пользовался средиземноморской виллой в ереванском квартале Ной, у его дочери незаконно построенная усадьба на берегу озера Севан, также есть информация, что родня бывшего армянского генерала владеет гостиницами в Краснодарском крае и апартаментами в ОАЭ.

Интересная деталь: сын Мелконяна Арман недавно был освобождён от должности главы изолятора СНБ УИУ «Ереван-Кентрон».

Айк Конджорян: флюгер и коррупция

Руководитель фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян считает, что Армения должна в десять раз увеличить усилия по укреплению мира и разблокированию границ с соседями. Вот только под соседями он имеет в виду Турцию, Азербайджан, и даже США. Россия же у него, наоборот, «угроза суверенитету».

Айк Конджорян. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

— Посмотрите на мир, на эту бурю, которая бушует в мире, и на Армению, которая укрепляет мир, начинает торговлю с Азербайджаном, вступает в новую фазу нормализации отношений с Турцией, работает над реализацией «Маршрута Трампа». Это яркие примеры укрепления нашего суверенитета, и, конечно, сейчас снова звучат угрозы нашему суверенитету, — сказал депутат, прозрачно намекая на Россию.

Ещё Конджорян является соавтором новой конституции Армении, где не будет претензий на Карабах и ссылок на геноцид армян со стороны Османской империи.

Айку Конджоряну 39 лет. Он из Чаренцавана. Был преподавателем истории в Ереванском госуниверситете, потом его взяли политическим обозревателем на ТВ. Получив первую известность, сам пошёл в политику. Все эксперты отмечают партийную бесприципность Конджоряна. Вступил в «Либерально-демократический союз Армении», перешёл в «Просвещённую Армению», когда та пошла на дно, переметнулся к «Гражданскому договору». Впрочем, в партии Пашиняна он пришёлся ко двору. Ему уже пророчат место спикера нового армянского парламента.

Конджорян тоже вляпывался в коррупционные скандалы. Его обвиняют в том, что он приобрёл особняк напротив Посольства Беларуси в селе Ариндж и в полтора раза занизил стоимость в декларации. Есть вопросы и к его жене. Как он стал депутатом, её карьера резко пошла в гору. Сейчас она директор национального почтового оператора Армении, владеющая тремя квартирами в Ереване.

Авторы Пётр Егоров