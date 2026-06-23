«Для мира ничего не изменится»: Почему Трамп превращает автоконцерны в оружейные цеха

Глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что американские автоконцерны Ford и General Motors переориентируют свои предприятия на выпуск ракет Patriot и Tomahawk. Зарубежные СМИ связывают это с острым дефицитом боеприпасов — за семь недель конфликта с Ираном армия США израсходовала почти половину запасов Patriot и около 30% Tomahawk.

Военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» назвал это решение прагматичным, но далёким от быстрых результатов. По его оценке, перестроить заводы на выпуск высокоточной продукции невозможно за короткий срок — потребуется минимум 4–5, а то и 7–8 лет.

Специалист подчеркнул, что производство зенитных ракетных комплексов — это гораздо более сложный технологический процесс, чем сборка автомобилей. Для рынка вооружений это ничего не изменит: речь идёт о восполнении арсеналов США, а не о новых экспортных контрактах. Новые линии заработают не раньше чем через несколько лет, и лишь тогда Вашингтон сможет возобновить поставки союзникам.

Ранее Дональд Трамп объявил о переводе автопрома США на военные рельсы. По словам американского лидера, речь идёт о перепрофилировании части заводов и использовании свободных производственных мощностей гражданского сектора для выполнения оборонных заказов. В числе компаний, участвующих в обсуждении, названы General Motors и Ford.