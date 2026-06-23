«Все склады истощены»: Песков объяснил, почему США наращивают военные расходы

В Соединённых Штатах идёт милитаризация экономики, поэтому стране нужно восполнять запасы вооружений. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он назвал рост военных трат вполне объяснимым. По словам представителя Кремля, на это повлияли боевые действия в зоне Персидского залива во время агрессии против Ирана. Помимо этого, США продолжают активно снабжать оружием Украину.

«Все склады, наверное, истощены, поэтому требуется восполнение запасов. Происходит милитаризация экономики», — заключил он.

Заявление Пескова прозвучало на фоне известия о том, что американские автогиганты, среди которых General Motors и Ford, вскоре могут встать на военные рельсы, сменив выпуск машин на производство ракетных комплексов Patriot и Tomahawk. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что свободные цеха гражданского сектора будут задействованы для выполнения оборонных заказов, что выводит инициативу за пределы обычного военно-промышленного комплекса.