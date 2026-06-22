Пентагон потратил на военную операцию против Ирана минимум $40 млрд

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) обнародовал оценку расходов Пентагона на военную операцию против Ирана. По данным аналитиков, минимальная стоимость кампании составляет 40 миллиардов долларов. При этом, как подчёркивают эксперты, эта цифра не отражает полной картины финансовых затрат.

В указанную сумму включены только прямые расходы: боеприпасы, уничтоженная техника и восстановление военных баз. Однако в неё не вошли операционные издержки, которые уже были заложены в базовый бюджет Пентагона на 2026 финансовый год. А он, напомним, превышает один триллион долларов.

Как уточнил старший советник CSIS Марк Кансиан, из дополнительно запрошенных 80 миллиардов долларов Пентагон уже использовал до 20 миллиардов. Таким образом, общая стоимость противостояния с Ираном может оказаться значительно выше официальных оценок.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм* после встречи с Дональдом Трампом заявил, что не верит в успех переговоров с Ираном и допускает дальнейшую эскалацию вплоть до нового вооружённого конфликта. Он отметил, что текущее дипломатическое окно между Вашингтоном и Тегераном может не привести к устойчивым договорённостям. Грэм* подчеркнул, что остаётся скептически настроенным к намерениям иранской стороны и считает риск срыва переговоров высоким.

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