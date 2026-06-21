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Регион
21 июня, 13:53

Трамп пригрозил разнести Иран, если тот не остановит «Хезболлу» в Ливане

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

В то время как в Швейцарии идут переговоры президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану ультиматум: либо Ормузский пролив будет открыт, а деятельность «Хезболлы» в Ливане остановлена, либо последуют новые военные удары со стороны США.

«Иран должен немедленно остановить своих высокооплачиваемых марионеток в Ливане, которые создают проблемы. Если они этого не сделают, мы снова нанесём Ирану очень сильный удар, как и на прошлой неделе, только ещё сильнее», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Глава Белого дома в интервью Fox News также пригрозил Ирану полным уничтожением в случае закрытия Ормузского пролива. По словам ведущего Трея Ингста, Трамп заявил, что Иран «не останется страной» и «даже не вернётся в свою чёртову страну».

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Напомним, ранее катарский МИД уже анонсировал начало консультаций между иранской и американской сторонами, которые проходят в Швейцарии. В этом процессе посредническую роль взяли на себя представители Катара и Пакистана. Сейчас участники диалога сформировали рабочие группы, которые займутся выработкой финального соглашения.

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Наталья Демьянова
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