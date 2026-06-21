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Регион
21 июня, 12:34

МИД Катара заявил о начале переговоров США и Ирана в Швейцарии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / max.ku

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / max.ku

Катар объявил о начале переговоров между США и Ираном в Швейцарии. В консультациях также участвуют представители Катара и Пакистана, которые выступают посредниками, сообщили в МИД страны.

В Дохе заявили, что стартовало первое заседание комитета высокого уровня. Его задача — продвинуть стороны к «всеобъемлющему и прочному соглашению» по вопросам, которые были закреплены в меморандуме о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари рассказал, что участники уже сформировали специальные технические группы. Они займутся отдельными пунктами будущего соглашения, а также контролем за выполнением положений меморандума.

Катарский дипломат подчеркнул, что создание таких механизмов показывает готовность сторон двигаться по дипломатическому пути. Он также отметил роль Пакистана как партнёра по посредничеству и поддержку переговоров со стороны Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции.

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Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс обозначил две ключевые темы переговоров с иранской делегацией. По его словам, Вашингтон намерен сосредоточиться на ядерной программе Тегерана и прекращении огня в Ливане. Вэнс заявил журналистам на военной базе Эндрюс, что рассчитывает на продвижение по обоим направлениям. Он подчеркнул, что американская сторона намерена обсуждать ядерный вопрос и перемирие, однако не исключил, что у Ирана будет собственная повестка для встречи.

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Николь Вербер
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