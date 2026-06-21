Вэнс назвал две главные темы переговоров США и Ирана в Швейцарии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс перед вылетом в Швейцарию назвал ключевые темы предстоящих переговоров с иранской делегацией. По его словам, американская сторона намерена сосредоточиться на двух направлениях – ядерной программе Тегерана и перемирии в Ливане.

«Я надеюсь, что мы добьёмся прогресса по ядерному вопросу, по прекращению огня в Ливане. Вот две главные темы, на которых мы сосредоточимся. Уверен, что и у иранцев будут вопросы, которые они захотят обсудить», – заявил Вэнс журналистам на военной базе Эндрюс перед вылетом.

Ранее Life.ru писал, что делегация Ирана во главе со спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом прибыла в швейцарский Цюрих для переговоров с американской стороной. В состав делегации также вошли глава МИД Аббас Аракчи, замглавы Совета безопасности Али Багери Кани и председатель Центробанка Абдольнасер Хеммати. Сторонам предстоит обсудить условия реализации двустороннего меморандума о взаимопонимании, согласованного на уровне президентов.