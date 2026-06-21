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20 июня, 21:38

Делегация Ирана прибыла в Швейцарию для обсуждения сделки с Вашингтоном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / max.ku

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / max.ku

Делегация Исламской Республики Иран прибыла в швейцарский Цюрих для проведения переговоров с американской стороной. Как сообщила иранская гостелерадиокомпания, в состав делегации вошли ключевые фигуры политического и экономического руководства страны.

Возглавил делегацию спикер Меджлиса (однопалатный парламент) Ирана Мохаммад Багер Галибаф. Также в переговорах примут участие министр иностранных дел Аббас Аракчи, заместитель председателя Совета безопасности Али Багери Кани и председатель Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати. Высокий уровень представительства свидетельствует о том, что стороны намерены обсуждать не только политические, но и экономические аспекты будущего соглашения.

Сторонам предстоит обсудить условия реализации двустороннего меморандума о взаимопонимании, который был согласован на уровне президентов.

Уиткофф направляется в Швейцарию для участия в переговорах с делегацией Ирана
Уиткофф направляется в Швейцарию для участия в переговорах с делегацией Ирана

Ранее Life.ru писал, что американский вице-президент Джей Ди Вэнс вылетел из Вашингтона в Швейцарию для участия в переговорах с делегацией Ирана. Перед вылетом он сообщил, что планирует провести в Швейцарии один-два дня, чтобы надлежащим образом начать переговорный процесс.

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Юния Ларсон
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