Делегация Ирана прибыла в Швейцарию для обсуждения сделки с Вашингтоном

Делегация Исламской Республики Иран прибыла в швейцарский Цюрих для проведения переговоров с американской стороной. Как сообщила иранская гостелерадиокомпания, в состав делегации вошли ключевые фигуры политического и экономического руководства страны.

Возглавил делегацию спикер Меджлиса (однопалатный парламент) Ирана Мохаммад Багер Галибаф. Также в переговорах примут участие министр иностранных дел Аббас Аракчи, заместитель председателя Совета безопасности Али Багери Кани и председатель Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати. Высокий уровень представительства свидетельствует о том, что стороны намерены обсуждать не только политические, но и экономические аспекты будущего соглашения.

Сторонам предстоит обсудить условия реализации двустороннего меморандума о взаимопонимании, который был согласован на уровне президентов.

Ранее Life.ru писал, что американский вице-президент Джей Ди Вэнс вылетел из Вашингтона в Швейцарию для участия в переговорах с делегацией Ирана. Перед вылетом он сообщил, что планирует провести в Швейцарии один-два дня, чтобы надлежащим образом начать переговорный процесс.