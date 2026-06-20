Уиткофф направляется в Швейцарию для участия в переговорах с делегацией Ирана

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф направляется в Швейцарию для участия в первом раунде переговоров с представителями Ирана. Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

По его данным, переговоры могут быть посвящены обсуждению потенциального соглашения по иранской ядерной программе. При этом уточняется, что зять президента США Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер, уже находится в Швейцарии.

Переговоры в Швейцарии были запланированы ещё на 18 июня. Дипломаты подтверждали, что на Бюргенштоке встретятся делегации США и Ирана при участии посредников из Пакистана и Катара. Однако в ночь на 19 июня в Белом доме объявили об отмене поездки вице-президента Джей Ди Вэнса в Швейцарию. В итоге встреча так и не состоялась, а иранская сторона выставила ультиматум по открытию Ормузского пролива.