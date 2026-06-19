Иран выставил жёсткий ультиматум для открытия Ормузского пролива

Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально подтвердил закрытие Ормузского пролива и приостановку переговоров с США, поставив странам ультиматум. Такие правила будут будут действовать до тех пор, пока Израиль не выведет войска из Ливана, сообщается в заявлении военного ведомства Ирана.

«Поскольку вывод сил Израиля из Ливана, полная отмена морской блокады и вывод американских террористических сил из Персидского залива и региона являются основными условиями соглашения между Ираном и США, Ормузский пролив будет оставаться закрытым до тех пор, пока эти условия не будут выполнены», — заявляет КСИР.

В целях безопасности всем судам рекомендовано держать подальше от Ормузского пролива. Иран предупреждает, что любое торговое судно или военный корабль, нарушающий это указание, будет подвергнуто атаке. При этом израильская сторона уже заявила, что не намерена выводить свои войска из Ливана, что делает выполнение условий Ирана маловероятным в ближайшее время. Но Reuters утверждает, что Израиль и ливанское движение «Хезболла» договорились о перемирии.

Только вчера, 18 июня, иранские власти объявили, что в течение 60 дней не будут брать плату с судов, проходящих через Ормузский пролив. Все расходы на проход судов на этот период обещало взять на себя правительство Ирана. Но Израиль всю ночь наносил удары по Ливану, утверждая, что речь идёт якобы об объектах «Хезболлы». Погибли по меньшей мере 24 человека.