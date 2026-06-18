Иран 60 дней не будет взимать плату за проход через Ормузский пролив

Иранские власти в течение 60 дней не будут взимать плату с судов, проходящих через Ормузский пролив. Соответствующее решение принято в рамках реализации Исламабадского меморандума о взаимопонимании, сообщил Высший совет национальной безопасности страны.

Согласно заявлению, все расходы, связанные с обеспечением прохода судов, на этот период возьмет на себя Правительство Исламской Республики. При этом порядок подачи заявок для прохода через пролив сохраняется: судовладельцы по-прежнему обязаны обращаться в Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA), однако рассмотрение запросов обещают проводить в ускоренном режиме.

В Совбезе Ирана также отметили, что вопросы разминирования и другие меры безопасности будут реализованы в соответствии с положениями меморандума. Власти подчеркнули, что из-за сохраняющихся рисков в акватории пролива судам необходимо строго соблюдать назначенные маршруты и графики движения.

По мнению иранской стороны, такие меры позволят обеспечить безопасность навигации и постепенно увеличить пропускную способность одного из ключевых мировых транспортных коридоров.