Двухмесячный период согласования окончательных договорённостей между Ираном и США начался. Об этом заявил вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в Белом доме, комментируя подписание странами меморандума о взаимопонимании.

«Я бы сказал, что 60-дневный период официально начался сегодня», — подчеркнул чиновник. По его словам, речь идёт о попытке зафиксировать рамки будущих соглашений и перевести диалог в практическую фазу с чёткими сроками.

Таким образом, сторонам отвели два месяца на то, чтобы согласовать ключевые параметры возможной сделки и попытаться оформить окончательные договорённости. Соединённые Штаты фактически уже сняли ограничения на движение судов в районе морских портов Ирана, а Тегеран начал пропускать торговые суда через Ормузский пролив, добавил Вэнс.

Политик подтвердил, что иранцы вторую ночь подряд не обстреливают никакие суда в акватории пролиива, из-за чего более чем дюжине судов было разрешено пройти сквозь морскую блокаду, подчеркнул Вэнс. Он отметил, что сейчас начнёт увеличиваться транзит сырья в ближневосточном регионе. Кроме того, по словам вице-президента, США сняли часть ограничений, мешавших экспорту иранской нефти, и процесс её поставок на внешние рынки постепенно активизируется.

«Мы сказали, что снимем блокаду, позволим продавать часть [иранской] нефти, а они откроют Ормузский пролив. Мы уже видим, что этот процесс начинает работать. Потребуется немного времени, прежде чем он наберёт полную силу, но именно на этом этапе мы находимся сегодня», — резюмировал Вэнс.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывает на нормализацию обстановки на Ближнем Востоке после заключения американо-иранского меморандума. По его мнению, позитивные сдвиги в регионе отразятся далеко за его пределами. Речь идёт о благотворном влиянии на мировые сырьевые и продовольственные биржи.