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Регион
18 июня, 12:38

Надежда на спокойствие: Путин предсказал эффект от меморандума США и Ирана для всего мира

Путин: Меморандум США и Ирана стабилизирует Ближний Восток

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия рассчитывает на нормализацию обстановки на Ближнем Востоке после заключения американо-иранского меморандума. Такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал по на саммите РФ — АСЕАН в Казани.

«Рассчитываем, что обстановка на Ближнем Востоке и в Персидском заливе стабилизируется, что благоприятно скажется в том числе на глобальных энергетических и продовольственных рынках», — сказал российский лидер.

По его мнению, позитивные сдвиги в регионе отразятся далеко за его пределами. Речь идёт о благотворном влиянии на мировые сырьевые и продовольственные биржи.

«Полагаю, тот факт, что документ подписан был главами государств, тоже даёт основания рассчитывать на то, что это будет серьёзный документ, который ляжет в основу будущих договорённостей», — подчеркнул Путин.

Путин: Россия и АСЕАН приветствуют договорённости США и Ирана
Путин: Россия и АСЕАН приветствуют договорённости США и Ирана

Напомним, в Казани завершился саммит с участием лидеров государств Юго-Восточной Азии. По оценке Владимира Путина, мероприятие прошло в тёплой и конструктивной обстановке, а участникам удалось результативно обсудить ключевые направления взаимодействия.

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Юрий Лысенко
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