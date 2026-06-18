Надежда на спокойствие: Путин предсказал эффект от меморандума США и Ирана для всего мира
Путин: Меморандум США и Ирана стабилизирует Ближний Восток
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Россия рассчитывает на нормализацию обстановки на Ближнем Востоке после заключения американо-иранского меморандума. Такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал по на саммите РФ — АСЕАН в Казани.
«Рассчитываем, что обстановка на Ближнем Востоке и в Персидском заливе стабилизируется, что благоприятно скажется в том числе на глобальных энергетических и продовольственных рынках», — сказал российский лидер.
По его мнению, позитивные сдвиги в регионе отразятся далеко за его пределами. Речь идёт о благотворном влиянии на мировые сырьевые и продовольственные биржи.
«Полагаю, тот факт, что документ подписан был главами государств, тоже даёт основания рассчитывать на то, что это будет серьёзный документ, который ляжет в основу будущих договорённостей», — подчеркнул Путин.
Напомним, в Казани завершился саммит с участием лидеров государств Юго-Восточной Азии. По оценке Владимира Путина, мероприятие прошло в тёплой и конструктивной обстановке, а участникам удалось результативно обсудить ключевые направления взаимодействия.
Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.