Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 12:08

Путин: Саммит Россия — АСЕАН прошел в дружеской и деловой атмосфере

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Саммит России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии прошёл в дружеской и деловой атмосфере. Об этом заявил Владимир Путин по итогам встречи в Казани.

По словам президента, участникам удалось продуктивно поработать и обсудить основные направления сотрудничества.

«Нам действительно удалось хорошо и продуктивно поработать. Наша встреча прошла в дружеской и деловой атмосфере», — отметил Путин.

Путин: АСЕАН пользуется авторитетом во всём мире
Путин: АСЕАН пользуется авторитетом во всём мире

В саммите приняли участие лидеры, главы правительств и другие представители всех 11 государств АСЕАН. К обсуждению также присоединился генеральный секретарь ассоциации.

Встреча в Казани была приурочена к 35-летию отношений России и АСЕАН, а её итогом стала так называемая Казанская декларация, в которой были закреплены общие подходы России и государств ассоциации к международным вопросам, а также направления дальнейшего сотрудничества.

35 лет отношений и новый этап: Путин раскрыл повестку саммита России и АСЕАН
35 лет отношений и новый этап: Путин раскрыл повестку саммита России и АСЕАН

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Путин
  • АСЕАН
  • Политика
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar