Путин: Саммит Россия — АСЕАН прошел в дружеской и деловой атмосфере

Саммит России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии прошёл в дружеской и деловой атмосфере. Об этом заявил Владимир Путин по итогам встречи в Казани.

По словам президента, участникам удалось продуктивно поработать и обсудить основные направления сотрудничества.

«Нам действительно удалось хорошо и продуктивно поработать. Наша встреча прошла в дружеской и деловой атмосфере», — отметил Путин.

В саммите приняли участие лидеры, главы правительств и другие представители всех 11 государств АСЕАН. К обсуждению также присоединился генеральный секретарь ассоциации.

Встреча в Казани была приурочена к 35-летию отношений России и АСЕАН, а её итогом стала так называемая Казанская декларация, в которой были закреплены общие подходы России и государств ассоциации к международным вопросам, а также направления дальнейшего сотрудничества.