35 лет отношений и новый этап: Путин раскрыл повестку саммита России и АСЕАН

Участники саммита России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Казани обсудят международные и региональные проблемы, а также дальнейшее развитие стратегического партнёрства. Об этом заявил Владимир Путин, открывая пленарное заседание.

По словам президента, стороны подведут итоги сотрудничества за 35 лет и определят новые направления взаимодействия.

«Сегодня мы работаем по следующей повестке дня: обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам, оценка итогов российско-асеановского взаимодействия за 35 лет, дальнейшие направления, цели и задачи стратегического партнерства России и ассоциации», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что участники встречи смогут поднять и другие темы, которые сочтут важными для обсуждения.

Саммит проходит в Казани с участием представителей всех 11 государств АСЕАН.

В объединение входят Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

АСЕАН была создана в 1967 году. Нынешняя встреча приурочена к 35-летию отношений России с ассоциацией.