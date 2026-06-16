В Казани пройдёт саммит Россия — АСЕАН: детали программы

В Казани стартует масштабный международный форум, который станет ключевой площадкой для взаимодействия с азиатскими партнерами. Помощник президента Юрий Ушаков в беседе с журналистами раскрыл подробности предстоящего саммита Россия — АСЕАН.

В столицу Татарстана прибудут главы государств и правительств стран-участниц, а также бизнес-делегации более чем из 15 стран, включая Китай, Турцию, ОАЭ, Казахстан и Киргизию. Российскую сторону представят профильные министры, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и представители крупного бизнеса.

Повестка мероприятия сфокусирована на обсуждении глобальных проблем и годовщине стратегического партнёрства. Планируется подписание четырёх соглашений, в том числе комплексного плана развития на 2026–2030 годы.

Торжественное открытие состоится 17 июня в Казанском академическом театре, где Владимир Путин поприветствует почётных гостей. Рабочая часть программы запланирована на следующий день.

Утро 18 июня начнется с переговоров глав делегаций и пленарного заседания. По итогам обсуждений стороны примут совместные документы, после чего состоится рабочий завтрак, посвящённый интеграционным процессам.

На полях саммита пройдут многочисленные двусторонние встречи. Глава РФ намерен пообщаться почти со всеми лидерами, приехавшими на событие, включая разговор с министром иностранных дел Турции. Финальной точкой станет совместное заявление руководителей России и Филиппин для СМИ.

Саммит Россия — АСЕАН пройдёт 17-18 июня в Казани. В составе АСЕАН числятся Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Мьянма, Таиланд и Филиппины.