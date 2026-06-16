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Регион
16 июня, 09:28

В Кремле подтвердили подготовку Путина к саммиту в Казани

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин начал подготовку к масштабному мероприятию — саммиту Россия — АСЕАН. Встреча запланирована в Казани и обещает стать важным событием в международной повестке страны.

Официальную информацию по этому вопросу озвучил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подтвердил, что работа по организации визита уже ведется.

По словам пресс-секретаря, «президент готовится к саммиту Россия — АСЕАН, который, как вы знаете, состоится в Казани на протяжении двух дней».

Детали программы пока не раскрываются, однако сам факт проведения форума такого уровня в столице Татарстана подчеркивает значимость региона в развитии внешних связей государства. Город уже имеет успешный опыт приема высокопоставленных зарубежных делегаций.

В ближайшее время станут известны ключевые темы дискуссий и список участников. Ожидается, что стороны обсудят укрепление экономического сотрудничества и вопросы региональной безопасности.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос прибудет в Казань на саммит Россия — АСЕАН
Президент Филиппин Фердинанд Маркос прибудет в Казань на саммит Россия — АСЕАН

Саммит Россия — АСЕАН пройдёт 17-18 июня в Казани. В составе АСЕАН числятся Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Мьянма, Таиланд и Филиппины.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Оксана Попова
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