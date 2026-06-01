Президент Филиппин Фердинанд Маркос прибудет в Казань на саммит Россия — АСЕАН

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший посетит Россию в июне. Об этом на мероприятии, посвящённом 50-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщил филиппинский посол в Москве Игорь Байлен.

Глава государства примет участие в саммите Россия — АСЕАН, который пройдёт в Казани с 17 по 19 июня. Там он будет председательствовать вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

В апреле стало известно, что Москва и Манила ведут предметные переговоры об энергетическом сотрудничестве. Об этом сообщили филиппинские дипломаты, уточнив, что в начале второго месяца весны по каналам ведомств были направлены межправительственные обращения о намерении закупать у России сырую нефть и нефтепродукты.