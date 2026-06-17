Путин произнёс тост за укрепление партнёрства России и АСЕАН

Президент Владимир Путин поднял бокал за углубление всестороннего взаимодействия между Российской Федерацией и странами Юго-Восточной Азии, обозначив курс на неуклонное развитие стратегических связей в формате Россия–АСЕАН. Глава государства произнёс свой тост на приёме в честь участников саммита.

«Предлагаю тост за здоровье глав делегаций и всех присутствующих, за дальнейшее укрепление стратегического партнёрства России и АСЕАН, за развитие и процветание наших стран, счастье и благополучие наших народов, за успех юбилейного саммита», — сказал он.