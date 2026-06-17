Путин встретился с президентом Филиппин на саммите Россия — АСЕАН

Владимир Путин провёл в Казани встречу с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом — младшим. Это первый из серии двусторонних контактов российского лидера на полях юбилейного саммита Россия — АСЕАН.

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«Юбилейный саммит является важной вехой в развитии стратегического партнёрства России с АСЕАН. Нам с вами предстоит вместе провести пленарное заседание саммита, подвести итоги в общении с прессой», — заявил Путин на встрече.

Маркос — младший впервые приехал в Россию с визитом. В 2026 году Филиппины председательствуют в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, поэтому Путин и филиппинский лидер выступают сопредседателями саммита.

Ранее Life.ru писал, что Путин прибыл в Казань на юбилейный саммит Россия — АСЕАН. Вечером 17 июня у него запланирован торжественный приём для глав делегаций в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала.

Помимо многосторонней программы, у президента России намечены отдельные переговоры. Ожидается, что в первый день саммита он также должен встретиться с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, султаном Брунея Хассаналом Болкиахом и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Саммит приурочен к 35-летию отношений России и АСЕАН. Ранее Россия уже принимала юбилейную встречу со странами ассоциации: в 2016 году саммит к 25-летию партнёрства прошёл в Сочи.