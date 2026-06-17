Путин прилетел в Казань на юбилейный саммит Россия — АСЕАН

Президент России Владимир Путин прилетел в Казань, где 17 и 18 июня пройдёт юбилейный саммит Россия — АСЕАН. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Во встрече примут участие представители всех 11 государств ассоциации: Брунея, Восточного Тимора, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда и Филиппин.

Вечером 17 июня Путин проведёт торжественный приём в честь прибывших глав делегаций. Мероприятие состоится в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала и начнётся в 18:00.

Помимо многосторонних переговоров, у российского президента запланирована серия отдельных встреч. В первый день саммита он проведёт переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом и султаном Брунея Хассаналом Болкиахом.

Также вечером Путин примет министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Саммит приурочен к 35-летию отношений России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Сопредседателями встречи станут Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший. В 2026 году Филиппины председательствуют в АСЕАН.

Россия уже принимала юбилейный саммит с участием стран ассоциации. В 2016 году встреча, посвящённая 25-летию отношений, прошла в Сочи.