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Регион
17 июня, 10:08

Путин прилетел в Казань на юбилейный саммит Россия — АСЕАН

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин прилетел в Казань, где 17 и 18 июня пройдёт юбилейный саммит Россия — АСЕАН. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Во встрече примут участие представители всех 11 государств ассоциации: Брунея, Восточного Тимора, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда и Филиппин.

В Казани пройдёт саммит Россия — АСЕАН: детали программы
В Казани пройдёт саммит Россия — АСЕАН: детали программы

Вечером 17 июня Путин проведёт торжественный приём в честь прибывших глав делегаций. Мероприятие состоится в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала и начнётся в 18:00.

Помимо многосторонних переговоров, у российского президента запланирована серия отдельных встреч. В первый день саммита он проведёт переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом и султаном Брунея Хассаналом Болкиахом.

Также вечером Путин примет министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Саммит приурочен к 35-летию отношений России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Сопредседателями встречи станут Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший. В 2026 году Филиппины председательствуют в АСЕАН.

Переговорный марафон в Казани: С кем Путин встретится на саммите Россия — АСЕАН
Переговорный марафон в Казани: С кем Путин встретится на саммите Россия — АСЕАН

Россия уже принимала юбилейный саммит с участием стран ассоциации. В 2016 году встреча, посвящённая 25-летию отношений, прошла в Сочи.

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Марина Фещенко
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